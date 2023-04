Cyberpunk 2077: le meraviglie dell'Overdrive Ray Tracing nell'analisi di Digital Foundry

Mancano ormai poche ore al debutto del nuovo aggiornamento di CYberpunk 2077 che andrà ad introdurre ulteriori opzioni relative al Ray Tracing su PC, così da consentire ai possessori di schede video di ultima generazione di ottenere risultati incredibili. Ma come se la cavano queste nuove opzioni? A svelarcelo in anteprima sono gli esperti di DF.

Sul canale ufficiale di Digital Foundry è infatti stato pubblicato un video nel quale l'aggiornamento del titolo CD Projekt RED viene analizzato in ogni piccolo dettaglio. Come si può notare nel filmato, i risultati ottenuti grazie all'utilizzo di RTXDI (ReSTIR Direct Ligtningh) per le luci dirette e a ReSTIR Global Illumination per quelle indirette è impressionante in qualsiasi contesto. Che si tratti di aree poco illuminate al chiuso o contesti all'aperto in pieno giorno, le differenze con lo Psycho Ray Tracing sono evidenti e permettono di ottenere una resa molto più realistica anche delle ombre.

Al netto dell'impatto grafico sbalorditivo, occorre precisare che l'attivazione di questa nuova impostazione video castra in modo importante il framerate ed è proprio per questo motivo che è stata utilizzata una Nvidia GeForce RTX 4090 per i test: grazie al supporto per il DLSS 3.0, il framerate spicca il volo e da 18fps si superano i 90fps nella performance mode. Meno soddisfacenti sono i risultati che si ottengono con il DLSS 2.0 sempre sulla 4090, visto che in questo caso i fotogrammi al secondo sono fermi a 59.

In ogni caso, il team di esperti sostiene che anche le altre schede della famiglia 4000 e alcune della serie 3000 possano godere alla grande dei benefici di questo aggiornamento e che i relativi test arriveranno nei prossimi giorni.

