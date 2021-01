Cyberpunk 2077 un mese dopo la rimozione da PS Store: quando tornerà su PS4 e PS5?

È trascorso esattamente un mese dalla rimozione di Cyberpunk 2077 da PS Store. Nonostante il video di scuse di CD Projekt e la promessa di risolvere quanto prima i problemi delle versioni per console last gen, non sappiamo ancora quando avverrà il ritorno del GDR sci-fi nel negozio digitale di PS4 e PS5.

Dalla fuoriuscita dal PlayStation Store avvenuta il 18 dicembre, la software house che ha dato forma alla serie di The Witcher ha deciso di avviare un faticoso processo di revisione dei propri piani di supporto post-lancio per dare priorità allo sviluppo delle patch con cui risolvere i gravi problemi delle versioni Xbox One e PS4 base di Cyberpunk 2077. Nel frattempo, l'azienda europea prosegue il suo percorso legato alla politica dei rimborsi di Cyberpunk 2077 e, anche per questo, sono in molti a chiedersi quando potremmo assistere al ritorno del gioco su PS Store.

Le uniche indicazioni "ufficiali" offerteci in tal senso dai diretti interessati sono quelle snocciolate da CD Projekt con l'ultima Roadmap di Cyberpunk 2077 tra Hotfix espansioni e update next gen. In quell'occasione, i rappresentanti del colosso videoludico polacco hanno infatti precisato che "stiamo lavorando su fix e aggiornamenti insieme a Sony per portare Cyberpunk 2077 su PlayStation Store il prima possibile".

In ultima analisi, non sappiamo ancora quanto tempo bisognerà attendere per riveder comparire Cyberpunk 2077 nel catalogo digitale delle piattaforme Sony. Nella speranza di ricevere al più presto un chiarimento, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento a firma di Francesco Fossetti con tutto quello che resta da dire su Cyberpunk 2077.