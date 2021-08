Cyberpunk 2077, un mese dal ritorno su PS4: fuori dalla Top 20 in USA, Canada ed Europa

A causa del tormentato lancio di Cyberpunk 2077, il titolo è rimasto assente dal catalogo di PlayStation Store per un periodo di diversi mesi, conclusosi soltanto alla vigilia dell'estate di quest'anno.

Con il ritorno sullo store digitale del GDR di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 si è confermato il gioco più venduto di giugno su PS Store. Un risultato incoraggiante, ma che non sembra essersi tramutato in un successo di medio o lungo periodo. L'avventura di V è infatti completamente assente dalle ultime classifiche edite da Sony, con le Top 20 di luglio 2021 che non ospitano alcun riferimento a Cyberpunk 2077. Una considerazione che resta valida sia per il mercato nordamericano sia per quello europeo.



Negli USA e in Canada, la vetta delle classifiche di vendita su PS Store è occupato, per quanto concerne i giochi PS4, da GTA V, NBA 2K21 e Call of Duty: Black Ops Cold War. Nel Vecchio Continente, dominano invece la scena FIFA 21, GTA 5 e F1 2021. Di seguito, trovate le Top 20 complete, con dati USA/Canada ed europei a confronto:

Grand Theft Auto V / FIFA 21 NBA 2K21 / Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War / F1 2021 Minecraft / Minecraft Red Dead Redemption 2 / The Crew 2 The Crew 2 / NBA 2K21 Call of Duty: Modern Warfare / Call of Duty: Black Ops Cold War UFC 4 / Red Dead Redemption 2 FIFA 21 / eFootball PES 2021 Season Update Friday the 13th: The Game / Call of Duty: Modern Warfare MLB The Show 21 / Fall Guys: Ultimate Knockout Dead by Daylight / The Witcher 3: Wild Hunt The Forest / The Forest Need for Speed: Heat / Far Cry 5 Rust Console Edition / Friday the 13th: The Game Naruto to Boruto: Shinobi Striker / Jump Force Marvel’s Spider-Man: Miles Morales / Need for Speed: Heat Mortal Kombat 11 / Anthem ARK: Survival Evolved / ARK: Survival Evolved Fall Guys: Ultimate Knockout / Assassin’s Creed: Odyssey

La situazione potrebbe variare nel corso dei prossimi mesi, in particolare con la pubblicazione su PS5 della versione next gen dell'opera. Nel frattempo, in attesa di novità sulla prossima patch, c'è chi si è dato all'autonoma creazione di un update 1.3 di Cyberpunk 2077.