Cyberpunk 2077: un messaggio degli sviluppatori riguardo il primo video gameplay

A seguito della pubblicazione del primo video gameplay di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha pubblicato un messaggio per illustrare alla community la propria visione sul progetto e per spiegare le motivazioni che hanno spinto la compagnia a non rendere pubblico il filmato in un primo momento, limitandosi ad una presentazione a porte chiuse.

"Ciò che stiamo pubblicando oggi è stato registrato da un gioco ancora nel pieno dello sviluppo." Ha dichiarato Adam Badowski, Game Director di Cyberpunk 2077: "Poiché molti degli asset e delle meccaniche presenti nella versione attuale di Cyberpunk 2077 saranno probabilmente modificati, inizialmente avevamo deciso di mostrare questo video soltanto ai media. Elementi come, ad esempio, gli scontri a fuoco (visivamente parlando, ma anche le loro caratteristiche da GDR), l'hacking dei netrunner, la fisica dei veicoli o l'interfaccia di gioco, praticamente tutto è ancora in fase di test, e preferivamo non mostrare pubblicamente delle scelte di design ancora non definitive. I bug nelle animazioni, le espressioni facciali ancora in lavorazione dei personaggi, le versioni temporanee delle ambientazioni di gioco: tutto questo ci spingeva a non pubblicare il video che state per vedere. Tuttavia, siamo consapevoli che molti di voi vogliono vedere cosa hanno visto i media. Sebbene non sia esattamente lo stesso gioco che vedrete al lancio, abbiamo comunque deciso di condividere questo video da 48 minuti con voi. Ecco come appare oggi Cyberpunk 2077. Fateci sapere cosa ne pensate!"

Come dichiarato recentemente da CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 può già essere giocato dall'inizio alla fine, al momento la data di uscita del gioco non è stata resa nota e anche le piattaforme di riferimento non sono mai state specificate, molto probabilmente Cyberpunk uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One e in seguito anche su PlayStation 5 e su Xbox Scarlett.