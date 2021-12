Cyberpunk 2077 e la Metro cancellata: una mod reintroduce i viaggi in monorotaia

Dopo lunghi mesi di sviluppo, il modder KeanuWheeze ha finalmente coronato il suo sogno di reintrodurre la Metro di Night City e, con essa, la possibilità per gli emuli del netrunner V di viaggiare con la monorotaia cancellata di Cyberpunk 2077.

Una volta scaricata gratuitamente dalle pagine di NexusMods, l'espansione fan made "Metro System" di KeanuWheeze fa esattamente ciò che promette, ossia implementare una metropolitana di superficie che si innerva per Night City seguendo il percorso (fino ad oggi) inutilizzato della monorotaia, con ben 19 stazioni "realizzate a mano" per collegare i quartieri della gigalopoli sci-fi di Cyberpunk 2077.

Il sistema elaborato dal modder si connette all'interfaccia del personaggio per consentire ai giocatori di accedere a un menù contestuale con opzioni che permettono, ad esempio, di raggiungere rapidamente ogni stazione scoperta e di passare alla prospettiva in terza o in prima persona per ammirare il panorama.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di NexusMods con le istruzioni per installare e fruire gratis su PC tutte le funzioni promesse da questo ricco DLC amatoriale: in calce e in cima alla notizia trovate diversi video dimostrativi che testimoniano la bontà del lavoro svolto da KeanuWheeze. Per rimanere in tema, qui trovate tutti gli aggiornamenti sull'altrettanto ambiziosa mod VR di Cyberpunk 2077.