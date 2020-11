Cyberpunk 2077: mettiamo a confronto le versioni PC e PS4/PS5

Come avrete sicuramente notato, nel corso del pomeriggio è apparso a sorpresa un nuovo video di Cyberpunk 2077 che mostra la versione PlayStation 4 Pro e ci permette anche di vedere come girerà il titolo su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità, inattesa che arrivi l'upgrade gratuito per console di nuova generazione.

Ma come si comporta la versione console rispetto a quella PC, che per ovvi motivi è quella che offre una qualità tecnica superiore per quello che riguarda effetti (Ray Tracing e DLSS su tutti), framerate e risoluzione? Per rispondere a questa domanda abbiamo realizzato per voi un video-confronto attraverso il quale si possono notare tutte le differenze tra la versione per le console dell'ormai vecchia generazione e quanto mostrato dell'edizione PC.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo il prossimo 10 dicembre 2020 in tutti i negozi fisici e digitali nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (GOG, Steam ed Epic Games Store). In attesa dell'upgrade grafico gratuito per console next-gen, il gioco potrà essere giocato senza alcun problema su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità di entrambe le macchine.