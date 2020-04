Cyberpunk 2077: ecco il trailer ufficiale del nuovo bundle con Xbox One X e controller

Il trailer di presentazione del nuovo bundle di Xbox One X dedicato a Cyberpunk 2077 è appena emerso dalla rete. Il bunlde che sarà proposto in edizione limitata e con un nuovo design ispirato all'attesissimo gioco di CD Projekt RED sarà disponibile da giugno.

Dopo le prime immagini comparse su Amazon Canada del nuovo controller e a seguito degli indizi pubblicati ieri attraverso i canali ufficiali di Xbox è finalmente emerso il trailer di lancio del nuovo bundle per Xbox One X dedicato a Cyberpunk 2077. Microsoft aveva infatti pubblicato una sorta di metagame con un codice da decifrare. Una volta riusciti nell'impresa gli utenti hanno scoperto proprio il video di presentazione della console. L'edizione limitata sarà composta da un controller e da una console Xbox One X personalizzati con i colori e con le grafiche della nuova avventura sci-fi targata CD Projekt RED.

Come si legge nel filmato, la nuova console firmata Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire da giugno 2020, qualche mese prima del lancio ufficiale del gioco di CD Projekt RED che sarà invece pubblicato il 17 settembre 2020.