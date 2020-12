Cyberpunk 2077 su Microsoft Store: aggiunta un'avvertenza per gli acquirenti

Mentre il nuovo titolo di CD Projekt RED è attualmente assente da PlayStation Store, gli utenti intenzionati ad avventurarsi tra le vie di Night City possono ancora trovare Cyberpunk 2077 disponibile su store Xbox.

Pur accettando di procedere con i rimborsi del gioco per coloro che lo richiederanno, Microsoft non ha infatti ritenuto opportuno rimuovere il GDR dal proprio negozio digitale. Parallelamente, tuttavia, il colosso di Redmond ha deciso di apporre un'avvertenza nella pagina dedicata a Cyberpunk 2077, con la quale si allerta la community della condizione non ottimale che al momento affligge la produzione polacca su console, con riferimento particolare alle PlayStation 4 e Xbox One "lisce". Come potete verificare dallo screenshot disponibile in calce, la dicitura recita quanto segue: "L'esperienza degli utenti potrebbe essere interessata da problemi di performance durante l'utilizzo di questo gioco su console Xbox One sino a quando il gioco non sarà aggiornato".



L'avvertenza esclude dunque dal computo Xbox One X e le nuove Xbox Series S e Xbox Series X, sulle quali Night City riesce a manifestarsi in condizioni migliori rispetto a quelle della console old gen nella sua versione base. Di recente, CD Projekt RED ha pubblicato l'Hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, ma ancora non è chiara quale sia l'entità dei miglioramenti apportati in termini di performance. Due aggiornamenti dall'impatto significativo saranno invece pubblicati a gennaio e febbraio 2021.