Cyberpunk 2077 e le microtransazioni: CD Projekt commenta il rating ESRB

I rappresentanti di CD Projekt hanno voluto fornire un commento ufficiale alla citazione della presenza delle microtransazioni nella scheda che accompagna l'annuncio del rating ESRB di Cyberpunk 2077.

Dalle pagine del portale videoludico Twinfinite, un portavoce della software house polacca ha specificato che "la presenza dell'indicazione sugli 'acquisti ingame' è ora richiesto dal rating ESRB per quei videogiochi che potrebbero ricevere delle espansioni nel periodo successivo al lancio".

La precisazione di CD Projekt RED rimarca così la totale assenza di microtransazioni in Cyberpunk 2077, una promessa fatta a più riprese dagli stessi sviluppatori europei per sottolineare come l'avventura sci-fi di V e Johnny Silverhand non andrà ad appoggiarsi in alcun modo su di un sistema legato ad acquisti ingame opzionali. Tutti gli elementi cosmetici per la personalizzazione, come pure le abilità e gli equipaggiamenti, andranno perciò ottenuti attraverso la naturale progressione dell'esperienza di gameplay.

Per tutte le novità sul prossimo kolossal ruolistico degli autori di The Witcher 3 Wild Hunt, non ci resta che attendere fino all'evento di Cyberpunk 2077 dell'11 giugno, nella speranza di poter ammirare delle scene di gameplay inedite che ci aiutino a mitigare l'attesa per l'uscita del titolo, prevista per il 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e successivamente su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.