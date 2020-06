Cyberpunk 2077: miglioramenti pari a quelli che ci sono stati da The Witcher 2 a 3

Ricordate l'incredibile salto che c'è stato da The Witcher 2 a The Witcher 3? Ebbene, CD Projekt RED assicura che possiamo aspettarci miglioramenti della medesima entità in Cyberpunk 2077.

L'informazione è sbucata fuori da uno dei recenti podcast curati dal sito tedesco GameStar per la propria utenza Premium, e gentilmente tradotti in inglese da un membro della comunità di Reddit. Moraez, questo il nome dell'utente, ha spiegato che secondo gli sviluppatori "i miglioramenti nell'ambito del level design saranno grandi quanto quelli che ci sono stati da The Witcher 2 a The Witcher 3". A differenza di quanto avvenuto nell'ultimo capitolo dello strigo, la mappa di Cyperpunk 2077 non sarà infarcita di punti di domanda e icone, poiché l'obiettivo degli sviluppatori è evitare che i giocatori si sentano in dovere di completare ogni singola attività marcata.

Ampi progressi sono stati compiuti anche nella progettazione delle quest. A quanto pare, in Cyberpunk 2077 i giocatori avranno a disposizione il triplo dei modi per completare ogni quest rispetto a The Witcher 3, un gioco che nel 2015 risultava già piuttosto all'avanguardia da questo punto di vista. "Loro si sono chiesti: qual è la cosa più stupida che un giocatore è capace di fare e come possiamo fare in modo che la quest continui?". Seguendo questo approccio, i ragazzi di CD Projekt RED hanno creato un sistema in cui "l'unica cosa in grado di fermare una quest è la morte del giocatore".

Nel corso degli stessi podcast, gli sviluppatori hanno anche parlato dell'incredibile numero di NPC in Cyberpunk 2077.