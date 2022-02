Cyberpunk 2077: miglioramenti al Ray Tracing anche per i giocatori PC, ecco i dettagli

La patch 1.5 di Cyberpunk 2077 ha finalmente consentito al kolossal targato CD Projekt RED di esprimere le proprie potenzialità next-gen su Xbox Series X/S e PlayStation 5. Tuttavia c'è una gradita sorpresa anche per i giocatori PC, in particolare sul fronte del Ray Tracing.

Oltre all'implementazione del supporto a AMD FidelityFX Super Resolution di AMD i giocatori di Cyberpunk 2077 su PC potranno godere di un potenziamento del Ray Tracing: NVIDIA ha infatti rivelato di aver collaborato con CD Projekt RED dopo il lancio dell'ambizioso gioco di ruolo, migliorandone in modo sostanziale la qualità grafica. In particolare, con l'arrivo della patch 1.5 sono state introdotte le ombre delle luci artificiali in Ray Tracing. Dopo l'installazione dell'aggiornamento il Ray Tracing gestirà anche le ombre generate negli ambienti chiusi, mentre prima venivano calcolate solo quelle proiettate dalla luce solare.

La gradita aggiunta è stata confermata anche dai tecnici di Digital Foundry ed in particolare da Alexander Battaglia. Una volta attivate le ombre in Ray Tracing dalle impostazioni, il gioco potrà godere di una qualità dell'immagine superiore e ovviamente questa nuova mole di calcoli in tempo reale andrà ad incidere sulle prestazioni generali. Intanto gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno spiegato i motivi che li hanno portati ad escludere la nuova IA nelle versioni per PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077.