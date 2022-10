Cyberpunk 2077: le migliori mod da installare assolutamente

Cyberpunk 2077 è nuovamente sulla cresta dell'onda e, ormai da diversi giorni, non si fa altro che parlare della grande opera targata CD Project Red. Dopo l'annuncio del sequel di Cyberpunk 2077 Project Orion ed il recente successo riscosso dalla serie animata Netflix, il celebre titolo sta vivendo una seconda vita.

Con l'annuncio del team di 350 membri al lavoro su Phantom Liberty, DLC di Cyberpunk 2077 esclusivo per le console di ultima generazione e PC, la community di videogiocatori ha cominciato a ripopolare l'ormai abbandonata Night City. Tuttavia, è proprio l'ecosistema PC che ha permesso, soprattutto nell'ultimo periodo, di far vivere una grande ed alternativa avventura ai giocatori, grazie all'implementazione di diverse mod in gioco. Però, quali sono le principali mod da installare su Cyberpunk 2077?

Macchine volanti

Quante volte noi videogiocatori, guardando produzioni cinematografiche cult come Ritorno al Futuro, abbiamo più volte desiderato di svolazzare in giro con la nostra DeLorean? Ebbene, la mod Let There Be Flight vi permetterà di solcare i cieli di Night City con la vostra macchina. Il mod jackhumbert è il creatore di questa spettacolare mod, che permette di vivere il futuro - delle volte distopico - del 2077 come mai prima d'ora.

Miglioramento della polizia

Non è tutto oro quel che luccica e, come sanno in molti, il principale difetto di Cyberpunk 2077 è il sistema di polizia o, almeno, quello che ha da sempre dimostrato come il lavoro di CD Project Red fosse tutt'altro che perfetto. La NCPD, infatti, ha sempre mostrato il fianco di un intero prodotto che vacillava troppe volte dinnanzi ad un'intelligenza artificiale per nulla al passo coi tempi. Adesso, però, sarà il momento di migliorare la situazione con la mod Enhanced Police di mandruis7, che migliora l'arrivo dei poliziotti e gli inseguimenti in auto del corpo di giustizia che opera nelle strade di Night City.

Revisione generale delle moto

Seppure ci siamo sbilanciati parecchio sulla critica al sistema del corpo di polizia di Cyberpunk 2077, definendolo come il tallone d'Achille del prodotto, purtroppo ci tocca criticare aspramente anche la guida delle motociclette. Si tratta di un'esperienza di guida tra le peggiori in assoluto, che lede profondamente l'esperienza immersiva di Cyberpunk 2077. Però, anche in questo caso giunge in nostro soccorso la mod Bike Overhaul di Suprt132, che rende la guida delle motociclette soddisfacente e più accessibile al giocatore.

Droni di supporto

Cyberpunk 2077 è un GDR single player, che getta il giocatore all'interno di un mondo tanto - esteticamente - affascinante quanto grottesco, iperbolico e sconcertante. Tuttavia, nel corso dell'avventura si potranno incontrare tanti NPC e alcuni di questi ci accompagneranno durante questa avventura. Tuttavia, la mod Drone Companions del modder Scissors1234321 ci consentirà di creare e modificare a nostro piacimento alcuni compagni robot, che ci supporteranno anche qualora dovessimo trovarci nel bel mezzo di un conflitto armato. La mod aggiungerà un sistema operativo chiamato Techdeck, che permetterà di personalizzare i nostri amici robotici sotto vari aspetti.

Cyberpunk: Edgerunners

A chi è capitato di voler vivere un'esperienza simile a quella della serie animata targata Netflix, Cyberpunk Edgerunners? Probabilmente molti avranno risposto "a me", visto il fascino di un racconto tanto semplice quanto d'impatto, trasmesso con un lavoro da manuale a tutti gli utenti. La mod di Edgerunners non permetterà di vivere un'esperienza radicalmente differente da quella proposta da CD Project Red, però offrirà a tutti i giocatori alcuni preset facciali, nuove armi, un nuovo taglio di capelli e un'inedita stazione radio, nella quale sono presenti tutte le musiche della serie tv.