Cyberpunk 2077: Mike Pondismith creò il prototipo di Night City utilizzando SimCity

Il gioco da tavolo Cyberpunk 2020, esattamente come l'adattamento videoludico a cura di CD Projekt RED Cyberpunk 2077, non esisterebbe senza la sua caratteristica città, Night City. Nel corso del recente PAX West, l'autore originale Mike Pondsmith ha svelato alcuni retroscena sulla genesi della metropoli.

Pondsmith ha affermato di aver creato il primo prototipo di Night City su un Apple II all'interno di SimCity, storico city-builder di Maxis. "Ho creato Night City con l'intento di renderla familiare anche alle persone che non sapevano nulla di Cyberpunk. Mi sono basato su quello che io chiamo 'Principio Disneyland'. Se ci fate caso, esiste una China Land, una Mafia Land, una Japan Land e una Corporate Land".

In Cyberpunk 2077, Night City sarà composta da 6 differenti distretti: "Sarà incredibilmente dettagliata. Saprete esattamente cosa succede intorno a voi: non solo dove siete, ma anche quando; quali gang controllano la zona, quale politico è in carica, quali sono le persone che contano. Quando fornisci certe informazioni a CD Projekt RED, puoi star certo che le utilizzeranno. Abbiamo modificato alcune cose per Cyberpunk 2077, ma Night City sarà un posto davvero divertente".

Cosa ne pensate delle sue parole? Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è in sviluppo per le piattaforme dell'attuale generazione ma è ancora privo di una data d'uscita. Ad oltre 6 anni dall'annuncio, nelle scorse settimane si è finalmente mostrato in una lunghissima demo di ben 48 minuti.