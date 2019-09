Cyberpunk 2077: Mike Pondsmith vuole crivellare di colpi uno zaino antiproiettile

Mike Pondsmith, videogame designer dell'attesissimo Cyberpunk 2077, vuole assicurarsi che il livello di realismo del titolo targato CD Projekt RED sia eccezionale. Per farlo, ha in mente un qualcosa di davvero folle!

Sappiamo già da qualche settimana che il protagonista di Cyberpunk 2077 porterà con sé uno zainetto, dove custodire gli oggetti del proprio preziosissimo inventario. Tale accessorio, nel gioco, avrà un'importante caratteristica: sarà antiproiettile.

In una recente intervista rilasciata da Pondsmith tra le pagine del numero 336 di PC Gamer, lo sviluppatore ha dichiarato di aver acquistato uno zainetto antiproiettile, del tutto simile a quello che sarà presente in gioco: "Si, ho uno zaino antiproiettile. Voglio capire come si comporta la gente quando lo indosso, se lo nota e come si adatta all'ambiente", esordisce Mike.

"Ho intenzione di crivellarlo di colpi con una pistola da 9 mm per vedere quanto è davvero in grado di resistere ad una pioggia di proiettili", afferma sicuro Pondsmith.

Cyberpunk 2077 è atteso in uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC in data 16 aprile 2020. CD Projekt RED, nelle ultime settimane, ha svelato nuovi dettagli sul titolo, ad esempio approfondendo il modo in cui, nel gioco, sarà rivolta particolare attenzione all'esplorazione verticale di Night City. La città nella quale si svolgeranno gli eventi di Cberpunk 2077 è stata inoltre protagonista in una recente intervista rilasciata dal Concept Art Coordinator di CD Projekt RED, Marthe Jonkers.

Infine, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno ufficializzato la presenza del gioco al prossimo EGX di Berlino (in programma il 2 novembre dalle ore 12:00 alle ore 18:00 italiane).