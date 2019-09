Cyberpunk 2077 sarà alla Milan Games Week, in programma dal 27 al 29 settembre

Bandai Namco Entertainment Italia e CD Projekt RED parteciperanno alla Milan Games Week powered by TIM e porteranno, per la prima volta in Italia, un primo assaggio delle atmosfere cupe e futuristiche di Cyberpunk 2077.

Dal 27 al 29 settembre 2019 al Padiglione 08 della Milan Games Week (Fiera Milano Rho) aprirà il Cyberpunk 2077 World, stand in cui sarà possibile vivere alcune delle iconiche scene catturate nei primi trailer del gioco.

Fatti largo attraverso i corridoi dello stand e lasciati catturare dall’atmosfera del bar – dove verranno distribuite delle esclusive spille* – o della zona biliardo. Ammira dal vivo l’originale chitarra di Johnny Silverhand e fatti un selfie “punk” nella zona stage decorata come se fosse appena finito un vero concerto cyberpunk! Il tutto tra luci, suoni e musiche originali tratte dal gioco. Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità. Potrai personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del tuo personaggio, ed esplorare un'immensa città dove ogni scelta che farai plasmerà la storia e il mondo intorno a te.

Sempre nel padiglione 08, nell’area Nintendo sarà possibile provare per la prima volta in Italia The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch, in uscita il 15 ottobre.