La nuova vita di Cyberpunk 2077: un milione di giocatori quotidiani da un mese

Sin dall'uscita di Cyberpunk Edgerunners, Cyberpunk 2077 sta vivendo letteralmente una seconda giovinezza. La grande popolarità della serie anime trasmessa da Netflix ha avuto ripercussioni molto positive anche sul gioco di CD Projekt RED, che è tornato ad essere assiduamente giocato dagli appassionati.

Lo scorso settembre Cyberpunk 2077 è tornato in testa alle classifiche di Steam, e sembra che questa rinnovata popolarità non vuole ancora saperne di abbandonare Night City. Come fatto sapere da CD Projekt RED su Twitter, è ormai da un mese che ogni singolo giorno almeno un milione di persone sono attive su Cyberpunk 2077, segno di come la scia del successo di Edgerunners non si è ancora esaurita e con i fan che stanno riscoprendo l'Action/RPG a tinte sci-fi, noto per aver avuto un lancio molto difficoltoso a dicembre 2020.

"Un milione di utenti attivi ogni giorno per quattro settimane consecutive: Night City di sicuro è fiorente! La vostra passione ed il continuo supporto ci lascia senza parole", affermano gli autori ringraziando sentitamente i fan per il grande sostegno dimostrato nell'ultimo periodo e, con tutta probabilità, destinato a ripetersi non appena l'espansione Phantom Liberty sarà disponibile nel corso del 2023.

Tutto questo senza dimenticare l'annuncio di Cyberpunk Orion, il nuovo capitolo della serie il cui sviluppo vero e proprio inizierà nel corso del prossimo anno.