Cyberpunk 2077 e le mille luci di Night City: un'avvertenza da chi soffre di convulsioni

Con le recensioni di Cyberpunk 2077 ormai disponibili, prende animo e corpo il dibattito legato alla nuova produzione a firma di CD Projekt RED, con diversi aspetti dell'ambizioso RPG oggetto di analisi da parte della stampa di settore.

Un elemento di particolare rilievo è stato di recete evidenziato da Liana Ruppert, redattrice dell'americana Game Informer, che ha voluto condividere con il pubblico un'esperienza molto personale. La giornalista è soggetta a crisi epilettiche in seguito ad un incidente di cui è stata protagonista anni fa e, da allora, presta particolare attenzione a diversi aspetti legati all'accessibilità nel mondo dei videogiochi. Dopo aver trascorso oltre una settimana in compagnia di Cyberpunk 2077, il cui mondo è illuminato da sfavillanti luci al neon, Liana Ruppert ha voluto offrire alla community alcuni consigli.

"Nel tempo che ho trascorso su Cyberpunk 2077, - racconta - ho sofferto di un forte attacco di convulsioni una volta e ho percepito in diversi momenti la sensazione di stare per averne un altro". Nel procedere con la sua esperienza nel titolo, la redattrice ha identificato alcuni specifici aspetti ai quali prestare attenzione se si è interessati dal medesimo problema di salute. La giornalista, in particolare cita:

Trigger di carattere generale: l'interfaccia utente propone frequenti effetti glitch con luci rosse, mentre le interazioni con Johnny Silverhand offrono lo stesso effetto, ma con luci blu. L'ingresso in locali e club di Night City, illuminati da potenti luci al neon, rappresenta un ulteriore fattore a cui giocatori epilettici potrebbero voler prestare attenzione. Liana Ruppert suggerisce di distogliere lo sguardo dallo schermo in questi casi, ma anche di ridurre la luminosità dello schermo sul quale si gioca e di provare a cercare soluzioni legate all'utilizzo delle opzioni per giocatori affetti da daltonismo;

Braindance: come noto, la Braindance in Cyberpunk 2077 riveste un ruolo di rilievo nell'esperienza. Liana Ruppert allerta i giocatori a rischio convulsioni del fatto che la feature porta con sé rapidi effetti luminosi di colore bianco e rosso, un pattern che la giornalista definisce come similare a quelli utilizzati a scopo diagnostico per provocare convulsioni: "Questo è un pattern di luci apposito per scatenare un episodio epilettico ed è esattamente ciò che ha fatto durante la mia partita". La giornalista suggerisce di evitare completamente di guardare lo schermo in questi frangenti o, se possibile, farsi sostituire da un secondo giocatore di supporto per queste specifiche sezioni del titolo;

