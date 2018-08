Cyberpunk 2077: la missione mostrata nel video gameplay sarà presente nel gioco finale

Dopo aver rivelato al pubblico il gameplay di Cyberpunk 2077, emergono online i primi dettagli riguardo la sequenza mostrata. CD Projekt RED ha infatti confermato ai microfoni di Dualshockers che quanto visto è tratto dal gioco vero e proprio, e dunque non si tratta di una "vertical slice", ovvero una demo puramente rappresentativa creata ad hoc.

"Sì, è parte del gioco, e per questo motivo non la chiamiamo vertical slice. Quello che vedete è tratto dalle fasi iniziali", ha affermato il Quest Designer Patrick Mills, specificando che ovviamente è molto probabile che la versione finale presenterà diversi cambiamenti. Dopo il reveal del gameplay, CD Projekt RED ha inoltre diffuso un comunicato, in cui il Game Director Adam Badowski ha dichiarato: "Ciò che stiamo pubblicato è tratto da un gioco nel pieno dello sviluppo. Siccome molti degli asset e delle meccaniche della versione attuale di Cyberpunk 2077 verranno probabilmente modificati, inizialmente avevamo deciso di mostrare il gameplay solamente alla stampa. Elementi come il gunplay, netrunning, fisica delle auto e interfaccia sono ancora in fase di test e non ce la sentivamo di confermare pubblicamente un design in particolare. Abbiamo esitato a causa dei glitch delle animazioni, delle espressioni facciali ancora in lavorazione, delle versioni temporanee delle location e così via. Tuttavia sapevamo anche che in tanti volevano vedere ciò che ha visto la stampa. Probabilmente non sarà esattamente lo stesso gioco quando verrà lanciato, ma a ogni modo abbiamo deciso di condividere questo video di 48 minuti con voi. Ecco com'è oggi Cyberpunk 2077. Fateci sapere cosa ne pensate!".

Ricordiamo che il nuovo appuntamento della rubrica La Voce de Popolo è dedicata proprio a Cyberpunk 2077.