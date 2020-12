Cyberpunk 2077, missioni in libertà con gli NPC: possibile grazie a un bug

Con oltre 13 milioni di copie di Cyberpunk 2077 vendute sino ad ora, la community videoludica attiva sul titolo CD Projket RED è estremamente vasta e attiva.

Non sorprende dunque che sui principali forum videoludici il pubblico stia condividendo con altri appassionati le proprie scoperte su ciò che si cela tra le strade di Night City. Oltre a informazioni su trama, segreti e strategie, tuttavia, abbondano anche le segnalazioni di bug presenti in Cyberpunk 2077, tra i quali spicca un dettaglio particolarmente interessante. Segnalato dall'utente Reddit "octoberoclock", quest'ultimo introduce di fatto una feature non originariamente prevista dagli sviluppatori, ovvero la possibilità di esplorare liberamente il gioco in compagnia di alcuni NPC.



Secondo quanto segnalato dal giocatore, per sbloccare tale possibilità è sufficiente abbandonare una quest che preveda la presenza al fianco di V di uno o più NPC. Così facendo, i personaggi in questione accompagneranno il/la protagonista per le vie di Night City e parteciperanno ad altre missioni per le quali non sarebbe teoricamente prevista la presenza di ulteriori soggetti. A testimonianza della possibilità, il frequentatore del forum allega anche uno scatto in-game che ritrae un momento di svago in libertà! Vi eravate accorti di questa possibilità inaspettata e imprevista offerta dal bug?