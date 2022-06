Cyberpunk 2077: una mod abilita AMD FSR 2.0 e migliora le prestazioni su PC

FidelityFX Resolution 2.0, la nuova tecnologia di upscaling con cui AMD ha iniziato a fare concorrenza spietata all'incensato DLSS di NVIDIA, è disponibile da poco più di un mese ed è finora stato impiegato su un numero limitato di videogiochi per PC.

Cyberpunk 2077 non rientra in questa cerchia di titoli, tuttavia un modder è riuscito ad implementare FSR 2.0 in modo "artigianale", fornendo così un'alternativa a coloro che non dispongono di una scheda video della serie RTX di NVIDIA. I risultati ottenuti sinora dal modder sono sorprendenti, e sono effettivamente riusciti ad aumentare sensibilmente gli fps in-game.

Come spiega PotatoofDoom, autore della mod, c'è bisogno semplicemente di rimuovere i file della libreria di collegamento dinamico (.dll) relativi al DLSS che Cyberpunk 2077 e sostituirli con i nuovi che traducono i comandi DLSS in FSR 2.0. Sebbene la mod sia ancora in lavorazione, PotatoOfDoom afferma che i risultati sono già impressionanti: su una GTX 1080, il modder afferma che Cyberpunk 2077 raggiunge i 45fps in 4K upscalato, circa il doppio del framerate che otteneva utilizzando le funzionalità DLSS integrate nel gioco.

Anche i giocatori che hanno provato la mod hanno avuto risultati incoraggianti: con una GTX 970 ad impostazioni ultra è stato possibile ragigungere i 30fps a 1080p, al netto di qualche problema grafico durante la guida. Un altro utente afferma che utilizzando una AMD 5700XT è passato da 50 a 86 fps con setttaggi ultra (con le ombre ridotte a Medio). La mod è stata originariamente concepita per la versione Steam di Cyberpunk 2077, ma sembra che un recente aggiornamento l'abbia resa funzionante anche con la versione GOG. Se siete curiosi di provare la mod, potete scaricarla da questo indirizzo.

Un'altra mod ha avvicinato Cyberpunk a Blade Runner e Ritorno al Futuro aggiungnedo le auto volanti.