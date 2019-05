Cyberpunk 2077 e le mod: CD Projekt RED vorrebbe supportarle

Cyberpunk 2077 supporterà le mod? Questa domanda viene posta spesso al team di sviluppo e il Community Lead Marcin Momot ha provato a fare chiarezza a riguardo, affermando che il supporto per le mod non è attualmente previsto, sebbene sia preso in considerazione per il futuro.

"Al momento non abbiamo piani in merito, ci piacerebbe supportare la community modder nel prossimo futuro, per ora però siamo concentrati sul lancio del gioco", queste le parole di Momot, che spera così di essere riuscito a fare chiarezza riguardo questo aspetto della produzione.

Allo stato attuale la produzione di Cyberpunk 2077 sta coinvolgendo circa 400 persone, lo studio polacco sta lavorando duramente in questa fase, con l'obiettivo di apportare le dovute migliorie al gioco. Il team sarà presente all'E3 di Los Angeles e per l'occasione presenterà Cyberpunk 2077 a porte chiuse alla stampa specializzata, durante un'evento della durata di circa 60 minuti, il titolo non sarà però giocabile, come chiarito più volte da CD Projekt RED nelle scorse settimane.