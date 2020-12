Cyberpunk 2077: una mod grafica lo trasforma nel primo DOOM

Nell'attesa di scoprire quali saranno i contenuti inediti promessi da CD Projekt con i primi DLC gratis di Cyberpunk 2077, i modder del kolossal sci-fi guardano al glorioso passato degli sparatutto e realizzano un tool grafico che dona a Night City un look "nostalgico" ispirato al primo DOOM.

Con DOOM ReShade, lo sviluppatore amatoriale conosciuto come Fionncroke offre agli appassionati dell'iconico FPS di ID Software l'opportunità di immergersi nelle atmosfere distopiche di Cyberpunk 2077 applicando un filtro grafico "in salsa retrogaming" al GDR a mondo aperto di CD Projekt RED.

In maniera del tutto analoga alla recente modalità Rendering di DOOM Eternal, il filtro ReShade ideato da Fionncroke consente agli emuli di V in CP2077 di visitare Night City facendo finta di star giocando su di un PC di metà anni '90 collegato a un monitor CRT a tubo catodico. Il lavoro svolto dal modder si ricollega al più ampio progetto ReShade portato avanti da Pascal Gilcher, grazie al quale è stato possibile elevare la fedeltà visiva e integrare degli effetti di illuminazione simili al Ray Tracing in The Witcher 3, Skyrim e in tanti altri giochi.

Nella versione di DOOM ReShade attualmente disponibile sulle pagine di Nexus Mods, però, l'applicazione di questo tool grafico di Cyberpunk 2077 rende illeggibile ogni elemento dell'interfaccia. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro speciale su come gira Cyberpunk 2077 su PC con GPU nextgen come NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon 6900 XT.