Cyberpunk 2077: una mod introduce i combattimenti sui veicoli

Cyberpunk 2077 non include combattimenti a bordo di veicoli anche se questa caratteristica è stata scovata nel gioco da alcuni dataminer analizzando il codice sorgente. E se vi dicessimo che qualcuno ha davvero reso possibile questa opzione?

La mod Vehicle Combat disponibile su NexusMods introduce proprio i combattimenti sui veicoli in Cyberpunk 2077 permettendo di guidare auto e moto e al tempo stesso sparare o impugnare una qualsiasi arma bianca ad esempio.

Per raggiungere questo risultato l'autore della mod ha dovuto modificare vari parametri legati al controllo e alla resistenza dei veicoli, ci sono bug e glitch assortiti che possono verificarsi in gioco e il modder si scusa per questo ma assicura che presto le problematiche in oggetto verranno risolte.

Se CD Projekt RED è in silenzio da qualche mese, lo stesso non si può dire della comunità di modder, che sta continuando a pubblicare a getto continuo nuovo materiale per migliorare ed espandere il gioco, ad esempio c'è chi ha riattivato la metro di Cyberpunk 2077, ora perfettamente funzionante, seppur con qualche limitazione dovuta alla natura fan made della mod. Cyberpunk 2077 dovrebbe ricevere la patch PS5 e Xbox Series X/S a breve, presumibilmente tra fine febbraio e metà marzo, giusto in tempo per la chiusura dell'anno fiscale.