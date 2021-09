Cyberpunk 2077: l'ultima mod PC 'rifà il trucco' al meteo dinamico di Night City

Attraverso il suo ultimo lavoro, il programmatore amatoriale conosciuto come RMK è intervenuto sul motore grafico di Cyberpunk 2077 per "rifare il trucco" al sistema deputato alla gestione del meteo dinamico di Night City.

Il tool sviluppato dal fan di CP2077, "Weather Probability Rebalance", è scaricabile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods promette migliorare sensibilmente l'atmosfera del chiacchierato kolossal sci-fi di CD Projekt intervenendo, appunto, sui parametri utilizzati dal RED Engine per gestire in maniera dinamica le condizioni atmosferiche.

Il nuovo sistema elaborato da RNK aumenta la frequenza delle condizioni meteo più avverse per rispecchiare gli effetti dei cambiamenti climatici futuri e contestualizzare i disastri climatici e geopolitici descritti nel lore di Cyberpunk.

Le modifiche apportate dallo sviluppatore amatoriale incidono anche sulla durata della transizione da un clima all'altro e sull'alternanza tra le diverse condizioni atmosferiche. In calce alla notizia trovate il link alla scheda di NexusMods dalla quale è possibile scaricare questa mod dal peso estremamente contenuto (solo 9KB). A proposito di mod: avete già visto l'incredibile video 4K Ray Tracing di Cyberpunk 2077 senza confini su RTX 3090?