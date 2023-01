Cyberpunk 2077, questa nuova mod vi renderà delle vere macchine macchine da guerra

Mentre sui social continuano a tenere banco le polemiche relative a Cyberpunk 2077, dopo la vittoria del premio Steam 'Atto d'amore', la community dell'action di CD Projekt RED ha sfornato un nuovo pacchetto non ufficiale che promette di rivoluzionare le statistiche legate all'armatura del vostro V.

L'autore di questo aggiornamento, pubblicato sul sito di Nexus Mods con il titolo di The New Era - cyberware RPG overhaul, ha dichiarato di non aver apprezzato il funzionamento dei bonus armatura offerti dagli item in game. In particolare, lo sviluppatore si è lamentato del fatto che alcuni item di vestiario offrissero maggiore resistenza ai colpi rispetto agli impianti cibernetici, motivo per cui ha dato vita a questo progetto fan-made.

Grazie a questa mod, riceverete infatti dei bonus armatura fino a 150 punti per ogni singolo impianto che installerete, rendendo il vostro V quanto più possibile vicino a un vero cyborg degno della pericolosissima Night City.

Se invece siete tipi più tranquilli e amate l'esplorazione, allora siamo sicuri che apprezzerete la mod di Cyberpunk 2077 per diventare delle guide turistiche. Questo pacchetto molto particolare vi permetterà di scorrazzare per le strade della gigantesca metropoli come dei veri choom, in cerca di posti iconici in cui poter scattare foto e ballare in compagnia dei vostri personaggi preferiti.