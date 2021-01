Cyberpunk 2077: una mod sblocca la customizzazione delle auto

Nel tentativo di sopperire ad una delle principali mancanze di Cyberpunk 2077, il programmatore dilettante conosciuto come Fuxsart ha creato una mod che consente a V di personalizzare l'aspetto estetico delle proprie auto.

L'espansione fan made è disponibile sulle pagine di NexusMods e, come per tutti gli altri progetti amatoriali della community, è scaricabile gratis da tutti gli utenti PC del chiacchierato kolossal sci-fi di CD Projekt.

In assenza di un vero e proprio garage che offra al mercenario più in vista di Night City l'opportunità di customizzare ed elaborare auto e moto, l'autore di questa mod ha perciò provato ad aggirare il problema introducendo un sistema che fornisca a V gli strumenti per cambiare i colori e gli elementi della carrozzeria dei veicoli sbloccati nel corso dell'avventura. Il metodo elaborato da Fuxsart prevede perciò delle customizzazioni superficiali che non modificano la cilindrata, le prestazioni o le funzionalità delle auto e delle moto di Cyberpunk 2077.

Si tratta quindi di una "soluzione tampone", ideata dal modder per fornire ai giocatori delle piccole ma significative scelte nella personalizzazione della propria esperienza alla guida dei bolidi che sfrecciano per le strade futuristiche di Night City. Tutto ciò, ovviamente, nell'attesa delle espansioni gratis di Cyberpunk 2077 e, si spera, di update che aggiungano delle opzioni per modificare l'aspetto del proprio alter-ego e del suo parco auto. Intanto, ricordiamo a chi ci segue che la software house polacca ha pubblicato di recente i tool per il supporto alle mod di Cyberpunk 2077.