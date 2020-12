Cyberpunk 2077: una mod sblocca l'editor evoluto per capelli e viso

Mentre proseguono le polemiche su console old-gen per i gravi problemi di Cyberpunk 2077 ravvisati soprattutto su PS4 e Xbox One base, i modder su PC continuano a espandere l'universo sci-fi di Night City: il nuovo tool gratuito integra un editor evoluto per capelli e viso.

Il programma in questione si chiama Arasaka Appearance Updater ed è stato scritto da Homes432. Attraverso questo software, gli emuli di V possono modificare liberamente l'aspetto e le caratteristiche fisiche del proprio alter-ego attingendo alla lista ufficiale delle acconciature e dei preset fisici che CD Projekt, attualmente, mette a disposizione dei giocatori solo nella fase di creazione del personaggio.

Il tool di Homes432 risulta essere sensibilmente più evoluto della mod per il cambio dei capelli in Cyberpunk 2077 realizzata e condivisa di recente dal modder UTF_8X: oltre al simpatico rimando alla mega-corporazione che domina la dimensione sci-fi di CP2077, l'Arasaka Appearance Updater vanta infatti un numero superiore di parametri configurabili e si premura di aggiornare automaticamente tutti i file della propria cartella di salvataggio. Come nel caso della precedente mod, quindi, anche per questo nuovo tool è consigliabile effettuare un backup dei salvataggi prima di apportare qualsiasi cambiamento all'aspetto del proprio personaggio.



Sapevate inoltre che Cyberpunk 2077 è già in sconto su Amazon USA? L'ingresso del GDR a mondo aperto di CD Projekt tra i titoli dei nuovi Saldi di Fine Anno potrebbe anticipare l'arrivo di ulteriori sconti di Cyberpunk 2077 anche in Italia, con promozioni dei negozi e iniziative degli store digitale.