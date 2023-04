Cyberpunk 2077: una mod 'sblocca' il Path Tracing su GPU AMD e RTX Series 20 e 30

La gioia per gli occhi garantita dal Path Tracing di Cyberpunk 2077 ha spinto il team di Digital Foundry a chiedersi se fosse possibile fruire la modalità RT Overdrive su PC con schede video non appartenenti alla Serie 40 di GeForce RTX: grazie ai modder, i primi risultati sono incoraggianti.

Il noto collettivo di 'giornalisti tecno-ludici' ha dedicato il suo ultimo video approfondimento sulla modalità RT Overdrive di CP2077 a "Raytracing Overdrive Optimizations", un'espansione fan made pubblicata di recente sulle pagine di NexusMods dai programmatori amatoriali Erok e Scorn.

La mod in questione promette di ridurre dal 20 al 35% l'impatto del Path Tracing sulle risorse computazionali dei PC di fascia media e medio-bassa, consentendone l'attivazione su configurazioni hardware basate su GPU GeForce RTX Serie 20 o 30 e su schede video AMD RDNA 2 o 3, ovvero su GPU non compatibili con la tecnologia di frame generation su cui si basa il nuovo DLSS 3 di NVIDIA, ad oggi esclusivo per le schede grafiche RTX Serie 40.

Con i dovuti accorgimenti, l'espansione amatoriale di Erok e Scorn consente ai possessori di un PC gaming 'umano' di attivare la modalità RT Overdrive e giocare in 1080p a un framerate non inferiore ai 30fps, con DLSS 2 (o FSR 2) attivato e impostando dei limiti alla sincronizzazione verticale. Per riuscire in questo 'piccolo miracolo', i modder hanno apportato tutta una serie di accorgimenti al codice della modalità RT Overdrive, la più importante delle quali consiste nella riduzione da 2 a 1 nel numero massimo di 'rimbalzi' calcolati per ciascuno dei raggi di luce su cui si basa, appunto, la tecnica del Path Tracing.

In calce alla notizia trovate il link per scaricare gratis la mod che rende possibile l'utilizzo a 30fps del Path Tracing su PC con GPU RTX Serie 20 o 30 e schede video AMD, mentre qui potete leggere il nostro resoconto della video analisi di Digital Foundry sulla modalità Overdrive di Cyberpunk 2077.