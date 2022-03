Cyberpunk 2077: la mod per sparatorie e inseguimenti dai veicoli è completa

A un mese esatto dalla pubblicazione della versione 'early access' della mod di Cyberpunk 2077 per i combattimenti sui veicoli, lo sviluppatore dell'espansione fan made aggiorna la sua mod per ultimarne i lavori e consentirne una migliore integrazione tra gli asset "ufficiali" del kolossal sci-fi di CD Projekt.

L'autore di questo progetto amatoriale, conosciuto su NexusMods come Scissors, spiega di aver sbloccato l'accesso all'utilizzo delle armi da fuoco e da taglio nelle sessioni di guida attingendo alle porzioni di codice impiegate dagli stessi sviluppatori di CD Projekt RED nel creare le missioni della campagna principale in cui è possibile assistere e partecipare, appunto, a delle sparatorie da veicoli.

Dopo essersi premurato di ripristinare il codice deputato a gestire questo genere di attività ingame, il modder ha trascorso le ultime settimane nell'affinare ulteriormente il codice e consentirne una migliore integrazione nell'esperienza free roaming.

Esplorando le strade di Night City, gli emuli di V possono adesso servirsi del proprio mezzo di trasporto preferito per compiere frenetiche sparatorie con le bande di criminali che imperversano per la mappa e, nel mentre, sfuggire alle auto della polizia dopo aver fatto lo slalom nel traffico in inseguimenti rocamboleschi.

L'ultima versione dell'espansione fan made Vehicle Combat di Cyberpunk 2077 è disponibile e scaricabile gratuitamente dalle pagine di NexusMods. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video della mod sui combattimenti "motorizzati", ma prima vi invitiamo a leggere il nostro speciale su come gira Cyberpunk 2077 su PS5 dopo la Patch 1.5.