Cyberpunk 2077, questa nuova mod sembra uscita direttamente da Edgerunners!

Il successo dell'anime di Cyberpunk Edgerunners è sicuramente uno dei motivi che più hanno spinto i giocatori a tornare tra le affollate strade di Night City alla ricerca di nuove avventure in compagnia di V e Johnny Silverhand, sulla scia dei tanti pack di espansione non ufficiali pubblicati in rete ultimamente.

SPOILER ALERT: il seguente articolo potrebbe includere delle anticipazioni sulla trama dell'anime di cui sopra. Procedete a vostro rischio e pericolo.

Una delle ultime mod fan-made più interessanti, pubblicata come sempre sul noto sito Nexus Mods, prende il nome di 'Wannabe Edgerunners'. Il pacchetto in questione riprende alcuni degli elementi già visti nell'anime di Studio Trigger, tra cui gli effetti legati alla cyberpsicosi che hanno caratterizzato lo sfortunato percorso di David Martinez.

Stando alla descrizione fornita dal creator, questa mod introdurrà nel gioco un indicatore di umanità che varierà in base al vostro comportamento. Installare un numero eccessivo di impianti o fare stragi di innocenti abbasserà drasticamente il vostro livello di umanità, portando alla comparsa di acuni effetti indesiderati come glitch visivi. I neurobloccanti potranno fornirvi un sollievo temporaneo, ma non basteranno a fermare la vostra discesa nell'oblio. Insomma se anche voi avete voglia di diventare delle vere leggende e vedervi dedicare dei drink commemorativi all'Afterlife, questa mod è perfetta per voi.

Nel frattempo, Studio Trigger ha parlato della possibilità concreta di un nuovo anime dedicato a Cyberpunk, confermando di essere interessata a collaborare nuovamente con lo studio di CD Projket RED.