Cyberpunk 2077: la modalità multiplayer online potrebbe arrivare post-lancio

Cyberpunk 2077, che si è finalmente mostrato con un nuovo trailer all'E3 2018, è al momento in tutto e per tutto un videogioco interamente single player: la conferma è arrivata direttamente da CD Projekt, che ha recentemente parlato del GDR in prima persona ai microfoni di Eurogamer.net.

Ciò che i giocatori acquisteranno al lancio, dunque, sarà un'esperienza interamente votata al single player, con nessun elemento abilitato che possa creare un qualche tipo di connessione fra i giocatori. Questo, tuttavia, non vuol dire che il multiplayer online non verrà mai implementato: la software house polacca, infatti, ha dichiarato che a seconda di come andranno le cose e di quale sarà il feedback della community, potrebbe decidere di introdurre un'infrastruttura online. Al momento il multiplayer, sia di CD Projekt che di Cyberpunk 2077 nello specifico, è in fase "R&D", ovvero di ricerca e sviluppo.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One. Su Everyeye.it trovate l'anteprima del nuovo gioco della casa di The Witcher.