Cyberpunk 2077 ha una modalità RTX Cinematografica nascosta: come attivarla

Nonostante sia affetta da alcuni glitch e bug, ai quali CD Projekt RED sta tentando di porre rimedio a suon di hotfix, la versione PC di Cyberpunk 2077 è davvero un gran bel vedere, specialmente su hardware molto potenti e in grado di gestire il Ray-Tracing.

E se vi dicessimo che è persino in grado di spingersi oltre i limiti imposti ai giocatori dagli sviluppatori? Un utente ha scoperto che Cyberpunk 2077 su PC cela una modalità RTX Cinematografica che, al costo di circa 2 GB di VRAM extra, sembra migliorare ulteriormente la resa visiva rispetto ai settaggi massimi. La procedura di attivazione è stata descritta passo passo da andwhat112 su NexusMods, ed è alla portata anche dei meno esperti, poiché necessita di download aggiuntivi o interventi di editing Hex.

Se possedete la versione Steam, non dovete far altro che cliccare con il tasto destro del mouse sul gioco in libreria, selezionare Proprietà e nel campo Opzioni di Avvio digitare la seguente stringa: -qualityLevel=Cinematic_RTX. Se invece lo avete acquistato su Gog.com, per prima cosa dovete creare un collegamento dell'eseguibile "Cyberpunk2077.exe", normalmente situato nella directory "C:Program Files (x86)Cyberpunk2077x64". Una volta fatto ciò, cliccate con il tasto destro sul collegamento, selezionate Proprietà e nel campo Destinazione aggiungete -qualityLevel=Cinematic_RTX al termine della riga, senza cancellare ciò che c'è già scritto (guardate in basso per farvi un'idea più precisa). Trovate delle comparativi qui e qui.