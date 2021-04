Cyberpunk 2077: i modder hanno ripristinato delle quest scartate e V in versione E3

Esattamente come le altre opere di CD Projekt RED, anche Cyberpunk 2077 ha catturato l'attenzione dei modder, il cui lavoro è stato reso ancora più semplice dal tool ufficiale messo a disposizione sul finire del mese di gennaio.

Con il tempo la comunità è riuscita ad approfondire la conoscenza del codice di gioco, a tal punto da scoprire dei contenuti tagliati dalla versione finale e a renderli giocabili. Tra questi figurano delle missioni inutilizzate e dei vecchi file di V.

Il modder romulus_is_here, ad esempio, è riuscito a ripristinare una collezione di quattro Contratti (due dei quali incentrati su inseguimenti a bordo delle auto) normalmente non giocabili nella versione finale del gioco. Due di essi sono visibilmente incompleti: il Contratto Hothead è giocabile ma è pieno di glitch, mentre a Desperate Measures mancano una serie di dialoghi con gli NPC. I rimanenti due - Concrete Cage Trap e Nasty Hangover - si trovano in uno stato migliore, seppur non perfetto, e offrono anche differenti finali. Potete visionare tutte e quattro le missioni a questo indirizzo (una la trovate anche in cima a questa notizia), mentre se volete giocarle in prima persona dovete scaricare i Save File messi a disposizione su NexusMods.

Dopo aver trovato dei vecchi file di V, la community dei modder ha anche dedicato parte del suo tempo al ripristino dell'aspetto sfoggiato dal protagonista nei trailer e nelle demo dell'E3 (sia in versione maschile, sia in versione femminile). Questa mod, ad esempio, riporta V femmina alla "sua gloria originaria", mentre questo V maschio offre un mix di file originali e interventi personalizzati.