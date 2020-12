Cyberpunk 2077: i modder di The Witcher 3 confermano il supporto al GDR sci-fi

Il collettivo di modder del WolvenKit di The Witcher 3 confermano di essere già al lavoro per estendere a Cyberpunk 2077 il supporto dei loro tool di sviluppo amatoriale. Similarmente a quanto accaduto in questi anni allo Strigo, quindi, anche per V si prospetta un futuro pieno di DLC fan made gratuiti su PC!

I rappresentanti del gruppo di modder di The Witcher 3 descrive il WolvenKit come "un progetto open source della community che consente un supporto quasi completo per il modding su TW3, con funzionalità che superano enormemente gli strumenti ufficiali per realizzare le mod del gioco".

In funzione dell'arrivo ormai imminente di CP2077, il team di programmatori amatoriali si è perciò attivato per contattare lo staff di CD Projekt e ricevere dalla software house polacca tutte le indicazioni necessarie per garantire la compatibilità del loro WolvenKit al motore grafico del kolossal GDR sci-fi.

In questi anni, i modder di The Witcher 3 si sono appoggiati al WolvenKit per realizzare espansioni fan made estremamente ambiziose e sbloccare funzionalità aggiuntive come gli script di debug, la modifica dei video ingame e delle scene in cinematica o l'accesso ai singoli file presenti nelle cartelle di installazione del gioco. Si tratta quindi di un potente strumento che, se posto nelle mani dei futuri modder di Cyberpunk 2077, promette di ampliare il già enorme perimetro ludico e contenutistico del capolavoro a mondo aperto in uscita il 10 dicembre su PC, oltreché su Google Stadia, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Cyberpunk 2077 a firma di Alessandro Bruni.