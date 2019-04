Cyberpunk 2077 sarà 'molto diverso' dalla demo del 2018, rivela CD Projekt

Intervistato dai colleghi di AreaJugones, il Quest Designer di CD Projekt Mateusz Tomaszkiewicz ha spiegato che la demo di Cyberpunk 2077 mostrata nell'agosto del 2018 non rappresenta più il gioco attualmente in sviluppo e che offre una visione "molto diversa" del progetto.

"Direi che il gioco è molto diverso da quello che abbiamo mostrato l'anno scorso, ma ci sono molti dettagli su cui stiamo lavorando al momento", è stato il commento dell'autore a capo del team incaricato di dare forma alla storia principale, alle missioni secondarie legate alla componente free roaming e alla lore di Cyberpunk 2077.

Secondo quanto riferito da Tomaszkiewicz, infatti, "stiamo costantemente aggiornando il titolo e pensando a come renderlo più interessante e, beh, la demo mostrata nel 2018 era solo un piccolo frammento del gioco attuale. Non c'era una chiara immagine di come il gioco si inserisse in un contesto di gameplay compiutamente free roaming. Quindi, ci sono ancora molte cose che non abbiamo ancora mostrato, anche perchè ci sono molte cose su cui stiamo ancora lavorando".

A voler dar retta all'autore di CD Projekt, quindi, questa "diversità" va considerata dalla community in termini positivi poiché il filmato di gameplay dello scorso anno, a suo giudizio, non era che la versione pre-alpha di un titolo che, al lancio, offrirà un'esperienza ruolistica, tecnica e puramente ludica sensibilmente superiore. A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di uscita di Cyberpunk 2077 e scoprire se il titolo approderà "solo" su PC, PlayStation 4 e Xbox One o se vedrà la luce in versione "potenziata" anche su PS5 e Xbox Scarlett.

I vertici di CD Projekt, a tal proposito, hanno già confermato la presenza di Cyberpunk 2077 all'E3 2019: quale occasione migliore della kermesse videoludica californiana per annunciarne la data e mostrarci delle scene di gameplay inedite?