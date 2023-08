Cyberpunk 2077 è morto? Assolutamente no, con il nuovo DLC cambia tutto! O quasi...

A poche settimane dal lancio dell'espansione Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 si è confermato come uno dei grandi protagonisti della Gamescom 2023. Dalla fiera di Colonia sono infatti arrivate importanti novità sul futuro del GDR di CD Projekt RED.

Fughiamo immediatamente ogni eventuale dubbio: tutte le novità che stiamo per raccontarvi non troveranno spazio su PlayStation 4 e Xbox One. Il team polacco si lascia infatti alle spalle le console di passata generazione, per concentrarsi esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una scelta che apre la strada a un “nuovo inizio” per Cyberpunk 2077, che ora dovrà dimostrare alla community ciò che può offrire sugli hardware di attuale generazione.

Ma cosa attende V nel prossimo futuro? Grazie all'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077, il GDR accoglierà un ampio catalogo di cambiamenti sul fronte del gameplay. Si parte con una revisione completa del funzionamento dei cyberware, ovvero gli impianti che la protagonista può innestarsi per acquisire nuove abilità. Al momento CD Projekt non ha offerto troppi dettagli in merito, ma la speranza è che gli interventi attuati dal team possano aggiungere maggiore profondità all'utilizzo di questi potenziamenti. Ovviamente, solo una prova con mano potrà però confermare o meno tale eventualità.

Ristrutturazioni in corso anche per quanto riguarda talenti e abilità di V, che si rinnovano per offrire più varietà agli scontri corpo a corpo. Su questo fronte, segnaliamo che CD Projekt ha inoltre deciso di modificare la struttura degli skill tree, che si fanno più leggibili e intuitivi. Al menu di gestione del personaggio si va anche ad aggiungere un albero delle abilità appositamente dedicato ai talenti connessi all'utilizzo del Relic, il biochip impiantato nella mente della nostra mercenaria.

Finalmente esordiranno in Cyberpunk 2077 anche i combattimenti a bordo di veicoli, con auto e moto futuristiche pronte a darsi battaglia per le vie di Night City. Una circostanza che non dovrebbe passare inosservata alle forze dell'ordine, dato che l'aggiornamento 2.0 punta a migliorare notevolmente l'IA che regola l'azione della polizia.



A completare il quadro, ci pensano una ambiziosa selezione di armi e veicoli aggiuntivi, con tanti nuovi oggetti e opzioni per l'equipaggiamento di V, e un incremento del level cap del personaggio. CD Projekt promette infine "innumerevoli eventi e missioni dinamiche" nei quali imbattersi nel corso dei propri vagabondaggi attraverso Night City: un aspetto che siamo molto curiosi di poter osservare concretamente in azione.

Oltre a tutti i contenuti distribuiti gratuitamente con l'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077, gli acquirenti dell'espansione Phantom Liberty otterranno l'accesso a Dogtwown, un nuovo e pericoloso distretto di Night City. Qui sarà ambientato il nuovo arco narrativo del gioco, che vedrà V alle prese con un'avventura di stampo spy-thriller. Con l'obiettivo di salvare il presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America, la mercenaria si ritroverà invischiata in una missione adrenalinica, nella quale farà la sua comparsa anche Solomon Reed, il personaggio inedito interpretato da Idris Elba.

L'appuntamento con Phantom Liberty e la versione 2.0 di Cyberpunk 2077 è fissato al prossimo 26 settembre. La data potrebbe rappresentare un nuovo inizio per l'avventura di V: continuate a seguirci in attesa della recensione, per scoprire quale sarà il risultato dei nuovi sforzi di CD Projekt RED.