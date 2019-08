Cyberpunk 2077: il nuovo video gameplay mostra l'editor, gli stili di gioco e Silverhand!

Come promesso, i ragazzi di CD Projekt RED hanno trasmesso da Varsavia un nuovo video gameplay dell'atteso Cyberpunk 2077, lungo ben 15 minuti. Il titolo sci-fi non si mostrava in azione (al pubblico) dall'agosto dello scorso anno, quando venne pubblicato filmato gameplay di 48 minuti.

La sessione mostrata durante questa nuova trasmissione - presentata da Hollie Bennett, Head of Communication UK - è stata tratta dalla medesima demo presentata ai giornalisti durante la Gamescom 2019, tra i quali figurava anche il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, che ha raccolto tutte le sue impressioni al riguardo nell'anteprima di Cyberpunk 2077. L'azione di gioco s'è svolta a Pacifica, uno dei distretti di Night City, e con l'accompagnamento di una voce narrante sono stati svelati alcuni retroscena sul quartiere in questione e sulle gang dei Voodoo Boys e The Animals, è stato offerto un assaggio dell'editor del personaggio e, soprattutto, dei differenti stili con i quali è possibile approcciarsi alle missioni, Solo e Netrunner. Alla fine, c'è anche stato tempo per una comparsata di John Silverhand, personaggio leggendario interpretato da Keanu Reeves! Se per un motivo o per l'altro non siete riusciti a guardare lo streaming in diretta, potete rimediare grazie alla replica allegata in cima a questa notizia, buona visione!

Cyberpunk 2077, ricordiamo, verrà lanciato il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e Collector's. È in sviluppo anche una versione per Google Stadia, servizio cloud gaming pronto a debuttare a novembre, la cui data d'uscita non è ancora stata rivelata.