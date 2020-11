Cyberpunk 2077 si mostra su PS5 e PS4 Pro: nuovo video gameplay

Dopo averci mostrato Cyberpubk 2077 su Xbox One X e Xbox Series X, CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo video gameplay dell'atteso GDR sci-fi mentre gira in real time su PS5 e PlayStation 4 Pro.

Il video mostra Cyberpunk 2077 in tempo reale su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità. Il gameplay è tratto dal background Nomad, uno dei tre selezionabili all’inizio dell'avventura in Cyberpunk 2077, e si svolge nelle Badlands, l'area desertica che circonda Night City, così come nelle strade della stessa megalopoli. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia, e sarà giocabile fin da subito su Xbox Series X|S e PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità. Nel corso del 2021 verrà pubblicato un aggiornamento gratuito che sfrutterà appieno gli hardware di nuova generazione, scaricabile senza alcun costo aggiuntivo dai possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4. Se ve lo siete perso, date anche un'occhiata al gameplay trailer di Cyberpunk 2077 completamente doppiato in italiano.