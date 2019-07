Cyberpunk 2077: la moto e il nanofilamento di V sono i protagonisti delle nuove immagini

Nelle ultime ore sono apparsi in rete due nuovissimi screenshot di Cyberpunk 2077, apparsi in anteprima sull'ultimo numero della rivista ufficiale americana di Xbox.

La prima delle due immagini ci mostra V in sella alla sua moto in un sottopassaggio, il quale ad una prima occhiata sembra essere un luogo popolato da persone poco raccomandabili. Nella seconda, invece, vediamo le mani del protagonista con la visuale in prima persona mentre si prepara ad utilizzare il nanofilamento su una guardia ignara della sua presenza. Per chi non lo sapesse, i nanofilamenti di Cyberpunk 2077 sono uno strumento dai molteplici utilizzi e, tra le varie cose, possono essere utilizzati per strangolare i nemici, attaccarli come se fosse una frusta e per hackerare avversari e dispositivi a distanza.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul gioco e di vedere in anteprima il gameplay alla GamesCom 2019, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (Epic Games Store, Steam e GOG).

