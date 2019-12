Cyberpunk 2077 con il motore grafico di The Witcher 3? Impossibile, secondo CD Projekt

Il produttore di Cyberpunk 2077, Richard Borzymowski, ha colto al volo l'occasione offertagli dai giornalisti di MCV UK per sottolineare le importanti differenze grafiche e tecnologiche sussistenti tra il nuovo kolossal sci-fi di CD Projekt e The Witcher 3.

Nel discutere dell'argomento con i redattori della testata videoludica inglese, Borzymowski ha esordito affermando che "innanzitutto, non saremmo stati in grado di sviluppare Cyberpunk 2077 se avessimo utilizzato lo stesso identico motore grafico di Witcher 3. I vantaggi derivanti dall'utilizzo del nuovo engine ci hanno consentito di abbracciare la visuale in prima persona e di spingere sulla verticalità del gameplay, con tutti quei grattacieli ed edifici da esplorare".

Sempre riguardo le differenze tecnologiche tra l'epopea dello Strigo e l'avventura sci-fi di V e Johnny Silverhand, il produttore della software house polacca dichiara che "un'altra cosa che siamo stati in grado di realizzare grazie al nuovo motore grafico è l'illuminazione globale. Quando crei una città devi avere due versioni di essa, cioè quella diurna e notturna. E di notte, ci sono tutte quelle luci al neon che modificano il modo in cui viene rappresentata l'illuminazione, specie quando piove. Certo, ci sono gli shader dell'acqua che gocciola via dalle superfici ma questi non ci avrebbero dato la medesima resa offertaci invece dall'illuminazione globale. Per questo, durante lo sviluppo, volevamo sincerarci del fatto che ci sarebbe stato sempre questo 'fattore wow' nella grafica".

A proposito di Cyberpunk 2077, su queste pagine trovate il nostro speciale su Night City con l'Art Director di CD Projekt e potete rivivere uno dei momenti più emozionanti dei Game Awards con il video della performance della colonna sonora dai TGA 2019.