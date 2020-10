Cyberpunk 2077 non è Grand Theft Auto: come rubare le auto!

Nel corso dell'ultimo evento in streaming con gameplay sui veicoli di Cyberpunk 2077, CD Projekt ha fatto sfoggio del lavoro svolto per fare del proprio GDR sci-fi un vero e proprio Paradiso per gli amanti dei motori, con tantissime auto e moto con cui divorare l'asfalto digitale della gigalopoli di Night City.

All'ombra dei grattacieli della città futuristica di Cyberpunk 2077, al nostro alter-ego sarà infatti concesso di accedere a una serie incredibile di auto, tutte caratterizzate da un proprio stile, modello di guida e pacchetto audio.

La cura maniacale per i dettagli che traspare negli ultimi filmati confezionati dagli sviluppatori polacchi, però, non deve trarre in inganno: Cyberpunk 2077 non un "clone di GTA" ma un gioco di ruolo che, oltretutto, non fa nulla per nascondere la sua vocazione. Le gare su strada in cui ci dovremo cimentare nei panni di V, ad esempio, non abbandoneranno mai il setting narrativo con sparatorie, personaggi da incontrare e abilità a cui appoggiarsi.

Solo attraverso lo sblocco della pletora di potenziamenti e con l'utilizzo di particolari innesti, oltretutto, sarà possibile aggirare i sistemi di sicurezza delle auto e delle moto futuristiche parcheggiate o requisire i mezzi ai legittimi proprietari nel bel mezzo del traffico. Le sessioni racing e a bordo dei veicoli vanno quindi valutate in un'ottica più ampia e profonda, parallelamente al combat system, alla progressione GDR e a tutti gli altri aspetti della storia e delle dinamiche open world che contraddistingueranno l'opera.

Cosa ne pensate del lavoro compiuto da CD Projekt sulla "componente motoristica" del loro GDR a mondo aperto? Se volete approfondire ulteriormente l'argomento prima dell'uscita del kolossal sci-fi prevista per il 19 novembre, date un'occhiata alle immagini dei veicoli di Cyberpunk 2077 e al nostro speciale su come guidare a Night City in Cyberpunk 2077.