Cyberpunk 2077: Mr. Bean pare insolitamente a suo agio a Night City

Internet è bello perché vario: a qualcuno è venuta la brillante idea di portare Mr. Bean nella decadente Night City di Cyberpunk 2077, dando forma ad un video esilarante che sta facendo rapidamente il giro della rete.

Qualcuno di voi si è mai chiesto come se la caverebbe Mr. Bean nella megalopoli creata da CD PRojekt RED? Probabilmente no, ma adesso potete farvi un'idea ben precisa. Lo youtuber eli_handle_b․wav ha estrapolato dalle serie TV e dai film una serie di scene che vedono protagonista lo strampalato combinaguai in giacca di tweed interpretato da Rowan Atkinson e le ha innestate nel gioco opportunamente moddato, dando così forma a uno spassoso filmato che vede Mr. Bean alle prese con i protagonisti e l'umanità derelitta che popola le strade della megalopoli del 2077.

Potete guardare il video in apertura di notizia. Lo stesso autore qualche mese fa ci ha regalato un'opera molto simile, che ha invece visto Austin Powers nel mondo di Mass Effect. Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, segnaliamo che gli insistenti rumor sui DLC e gli update gratis nel 2022 circolati nelle scorse ore si sono rivelati infondati: a smentirli ci ha pensati la stessa CD Project RED.