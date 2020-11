Cyberpunk 2077: il multiplayer dovrebbe rifarsi a GTA Online, per un'analisi finanziaria

La società di analisi finanziaria M Science ha condotto un report su Cyberpunk 2077 che studia il kolossal ruolistico di CD Projekt dal punto di vista squisitamente economico. In un passaggio del report, gli analisti si soffermano sulle strategie che l'azienda polacca dovrebbe abbracciare tra DLC e multiplayer.

In considerazione del fatto che CD Projekt ha già confermato di essere al lavoro sul multiplayer di Cyberpunk 2077 e di voler lanciare sul mercato diverse espansioni per la campagna principale, M Science evidenza come "il successo della componente multigiocatore è di fondamentale importanza per il potenziale di monetizzazione e successo a lungo termine di Cyberpunk".

Sempre in base al rapporto stilato dagli analisti,"anche se il modello dei DLC a pagamento può avere successo e ha senso per titoli come Cyberpunk 2077, consideriamo il multiplayer come la più grande opportunità a lungo termine per creare un solido modello di spesa dei consumatori, con acquisti ricorrenti e pluriennali per il franchise. Sulla base dei commenti dei membri di CD Projekt, il modello scelto per il multiplayer di Cyberpunk sembra molto simile a quello di GTA Online, con una serie di DLC ed espansioni gratuite".

Prima di scoprire quali strade imboccherà CD Projekt con i contenuti post-lancio di CP2077, incrociamo le dita nella speranza che i rinvii di Cyberpunk 2077 siano ufficialmente finiti e che il titolo veda la luce dei negozi il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X. Sapevate che Keanu Reeves è stato citato in una canzone della colonna sonora di Cyberpunk?