Cyberpunk 2077: nel multiplayer sarete felici di spendere soldi in microtransazioni

È noto da tempo che Cyberpunk 2077 riceverà una modalità multigiocatore. Non aspettatevela però al lancio, previsto per il prossimo 19 novembre: i ragazzi di CD Projekt RED hanno spiegato che potrebbe non arrivare prima del 2022. Ciò che potete già aspettarvi, invece, è l'implementazione delle microtransazioni.

Tutte le esperienze multiplayer fanno affidamento su un sistema di monetizzazione per auto-sostenersi e, al tempo stesso, garantire degli introiti per i creatori. Cyberpunk 2077 non farà eccezione, e sebbene non abbiano ancora fornito dettagli sostanziali sulla natura della modalità, i ragazzi di CD Projekt RED hanno già le idee chiare su come implementarlo.

Queste le parole che il presidente Adam Kiciński ha condiviso in occasione dell'ultima riunione con gli azionisti: "Non saremo aggressivi, ma potete aspettarvi grandi cose da acquistare. L'obiettivo è quello di progettare il sistema di monetizzazione in modo da rendere le persone felici di spendere soldi. Non sto e cercando di essere cinico o nascondere qualcosa; si tratta di creare la sensazione di valore. Lo stesso che viene attribuito ai nostri giochi single-player: vogliamo che i giocatori siano felici di spendere soldi con i nostri prodotti. Lo stesso vale per le microtransazioni. Potete aspettarvele, ovviamente, e il cyberpunk è un setting perfetto per la vendita di varie cose, ma non saremo aggressivi. Non irriteremo i videogiocatori, li renderemo felici - quantomeno questo è il nostro obiettivo".



Riusciranno gli sviluppatori polacchi a creare questa sensazione di felicità legata alle microtransazioni, uno degli aspetti più controversi dell'industria videoludica moderna? Staremo a vedere. Dovrà passare ancora molta acqua sotto ai ponti prima di giocare alla modalità multiplayer: Cyberpunk 2077 verrà lanciato il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e successivamente su Stadia. È anche previsto un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X, gratis per i possessori delle versioni della precedente generazione. Per la componente per giocatore singolo, ricordiamo, sono invece previste sia DLC gratuiti sia espansioni a pagamento.