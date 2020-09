Cyberpunk 2077, tra multiplayer, microtransazioni e DLC: tutti i dettagli in video!

Di recente, CD Projekt RED ha avuto modo di condividere un interessante selezione di dettagli sull'ambizioso GDR ambientato tra le strade illuminate dai neon della pericolosa Night City.

Nello specifico, il team di sviluppo ha voluto ancora una volta rassicurare il pubblico sulla data di uscita: i lavori sul titolo procedono in maniera tale da consentire di escludere ulteriori ritardi. Basta dunque posticipi per Cyberpunk 2077, che arriverà puntuale su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 19 novembre. Nel riconfermare questo elemento, tuttavia, la software house polacca ha voluto offrire anche ulteriori delucidazioni su ciò che il pubblico potrà aspettarsi nella fase post lancio del gioco.

In particolare, la dirigenza CD Projekt RED ha confermato che presto verranno presentati DLC ed espansioni di Cyberpunk 2077. Ma non solo: discutendo del comparto multigiocatore atteso nel titolo, è stato confermato che il multiplayer di Cyberpunk 2077 includerà microtransazioni. Per condividere con voi tutti gli ultimi aggiornamenti sull'universo di Night City, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Cosa ne pensate delle ultime informazioni presentate dalla software house autrice di The Witcher 3?