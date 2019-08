Cyberpunk 2077: il multiplayer potrebbe non arrivare mai

Intervistato da Eurogamer.net in occasione della Gamescom, il Concept Artist di CD Projekt RED Marthe Jonkers ha dichiarato che Cyberpunk 2077 potrebbe non ricevere mai il supporto multiplayer, nonostante questo sia in lavorazione presso gli studi della compagnia polacca.

"In CD Projekt RED un team di circa 40 persone sta lavorando al multiplayer di Cyberpunk 2077 ma non è detto che il multigiocatore verrà effettivamente aggiunto nel gioco. E' una fase di ricerca e sviluppo, per ora siamo concentrati sull'esperienza in single player. Deve essere tutto al posto giusto... non è facile inserire il multiplayer in un gioco del genere, non faremmo mai nulla che non sia almeno allineato agli standard di The Witcher 3. Proveremo a studiare ancora sul multiplayer, ma non siamo sicuri di inserirlo, le meccaniche multigiocatore potrebbero non adattarsi a Cyberpunk."

Jonkers ribadisce poi come attualmente circa 400 dipendenti dello studio siano al lavoro su Cyberpunk 2077, un team ben più numeroso (grande circa il doppio) rispetto alla squadra di The Witcher 3 Wild Hunt. Il nuovo gioco di CD Projekt RED è atteso per il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, il supporto per quest'ultima piattaforma è stato annunciato lunedì alla Gamescom.