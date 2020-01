Cyberpunk 2077: il multiplayer non arriverà prima del 2022

Gli ultimi giorni non sono stati dei più felici per i videogiocatori in attesa di mettere le mani sui giochi in uscita la prossima primavera e, a dargli il colpo di grazia, è stato il posticipo di Cyberpunk 2077, la cui uscita non è più prevista per il prossimo aprile. Sembra però che ad aver subito uno slittamento sia stato anche il multiplayer.

Immediatamente dopo il triste annuncio, CD Projekt RED ha tenuto una conferenza stampa per ribadire il posticipo e rispondere ai quesiti degli investitori, i quali tendono a non prendere benissimo questo genere di notizie. Tra gli argomenti trattati durante questo breve evento c'è stata anche la modalità multigiocatore online di Cyberpunk 2077. Stando alle parole di Michał Nowakowski, anche la componente multiplayer subirà un ritardo ed è improbabile che riesca a fare il proprio debutto prima del 2022, dal momento che ci vorranno almeno altri due anni di sviluppo. Lo sviluppatore polacco ha anche confermato che l'altro titolo tripla-A attualmente in lavorazione presso gli studi di CD Projekt RED è proprio il multiplayer di Cyberpunk 2077.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 17 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (su Epic Games Store, Steam e GOG). Non è ancora ben chiaro se il gioco arriverà anche sulle console di prossima generazione, anche se CD Projekt RED ha annunciato proprio l'altro giorno di non avere al momento dei piani per la pubblicazione delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077, sebbene il gioco sarà perfettamente compatibile con entrambe le macchine grazie alla retrocompatibilità.