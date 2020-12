Cyberpunk 2077 e il multiplayer: quando ci saranno aggiornamenti da CD Projekt?

Come già anticipato diverse volte dalla software house polacca, CD Projekt RED ha in programma la pubblicazione di contenuti legati ad un'ambiziosa componente multiplayer di Cyberpunk 2077.

In merito a quest'ultima, tuttavia, non si hanno a disposizione informazioni certe e la comunicazione di questo specifico aspetto sembra essere passata in secondo piano in seguito alle turbolente vicende che hanno accompagnato il lancio del titolo. A confermarlo, è stato lo stesso team di sviluppo, nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, svoltosi pochi giorni dopo il Day One di Cyberpunk 2077. Interrogata in merito, la dirigenza di CD Projekt RED ha evidenziato che l'attenzione è al momento completamente dedicata al miglioramento delle performance del gioco, in particolare sui modelli base di PlayStation 4 e Xbox One: da poco, è stato ad esempio pubblicato l'Hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077.



All'ipotesi di un investitore che suggeriva DLC in arrivo nel 2021 e il multiplayer nel 2022, Adam Kicinski - CEO di CD Projekt RED - ha replicato quanto segue: "Ad essere onesti, è troppo presto per dirlo. Per il momento per favore lasciateci gestire la situazione, e lasciateci cortesemente dare alcune valutazioni ulteriori [...] Non sappiamo ancora, ed ora ci stiamo concentrando sul migliorare Cyberpunk. Ne parleremo all'inizio del nuovo anno". Un secondo finanziatore ha successivamente insistito sul tema, ipotizzando dunque il 2023 come anno di arrivo della componente multigiocatore. A replicare è stato nuovamente Kicinski: "Per quanto riguarda il multiplayer, innanzitutto non abbiano ancora confermato nessuna data, e come ho già detto, è difficile dirlo ora. Ci troviamo in una situazione inattesa e dovremo fare nuove valutazioni. Questo è in programma per gennaio. Ora ci stiamo dedicando alla gestione della pubblicazione del single player, lavorando a delle patch, alla comunicazione e il nostro focus resta sui giocatori".



Complessivamente, dunque, il complesso lancio di Cyberpunk 2077 ha come prevedibile imposto al team un momento di riflessione. Stando alle parole della dirigenza della software house polacca, le considerazioni interne legate al multiplayer attenderanno il mese di gennaio.