Cyberpunk 2077: il multiplayer sarà molto più di una semplice modalità aggiuntiva

Durante l'ultima riunione con gli azionisti di CD Projekt RED, il CEO Adam Kicinski ha ribadito ai finanziatori che il multiplayer di Cyberpunk 2077 non sarà una semplice modalità aggiuntiva ma avrà la stessa quantità di un gioco nuovo, completo.

"Preferiamo non rivolgerci al multiplayer di Cyberpunk 2077 con il termine modalità. E' di fatto una produzione separata a grande budget, noi lo vediamo come un gioco completo standalone", queste le parole del CEO che fa quindi capire come il comparto multigiocatore non sarà una semplice modalità accessoria ma un prodotto dal grande impatto.

Al momento non ci sono informazioni da rivelare sul progetto, il team è concentrato sul gioco principale e la campagna di marketing e comunicazione si focalizza sul single player, in futuro ci sarà tempo e modo di iniziare a parlare del multiplayer di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 10 dicembre su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, compatibile sin da subito con Xbox Series X/S e PlayStation 5, l'aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 arriverà invece nel corso del 2021. In attesa del lancio vi rimandiamo al nostro approfondimento: tutto quello che c'è da sapere su Cyberpunk 2077 prima della recensione.