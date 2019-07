Cyberpunk 2077: nessun titolo multiplayer in sviluppo

Sembra proprio che le recenti dichiarazioni sui titoli in sviluppo presso CD Projekt RED siano inattendibili e frutto semplicemente di un errore di traduzione.

Lo studio polacco non sarebbe infatti al lavoro su 3 diversi titoli ambientati nell'universo di Cyberpunk 2077 e non esisterebbe nemmeno il fantomatico titolo focalizzato sul comparto multiplayer. La dichiarazione originale, pubblicata su un sito polacco, sarebbe stata travisata per via di un errore presente nella traduzione effettuata con Google Translate. Non si parla infatti di tre giochi legati a Cyberpunk ma di team di sviluppo concentrati sullo sviluppo del gioco. Sono infatti tre gli studi interni che si stanno occupando dell'attesissimo titolo, mentre gli altri due sono al lavoro su Gwent e su un titolo per cellulari e tablet non ancora annunciato ufficialmente. Insomma, si tratta solo di un errore e l'unico titolo maggior in sviluppo presso CD Projekt RED è Cyberpunk 2077.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG). Oltre all'edizione standard, potrete acquistare anche la limited di Cyberpunk 2077, che include nella confezione una splendida statua del protagonista V in moto.

Avete già scaricato il tema gratuito per PS4 di Cyberpunk 2077?